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Поранені після обстрілу Вінниці: у лікарнях залишаються майже 70 людей (відео)

Поранені після обстрілу Вінниці: у лікарнях залишаються майже 70 людей (відео)
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Поранені після обстрілу Вінниці: у лікарнях залишаються майже 70 людей (відео)

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Від трьох російських ракет, якими військові РФ вдарили по центру Вінниці 14 липня загинули 24 людини, з них троє дітей. За допомогою до лікарів з травмами звернулися понад 200 людей. Ще одна людина безвісти зникла.

Від трьох російських ракет, якими військові РФ вдарили по центру Вінниці 14 липня загинули 24 людини, з них троє дітей. За допомогою до лікарів з травмами звернулися понад 200 людей. Ще одна людина безвісти зникла. Близько 70 людей із пораненнями зараз перебувають у лікарнях міста. Частина з них у реанімації. Туди один раз на день дозволяють приходити рідним поранених.

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