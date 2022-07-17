Від трьох російських ракет, якими військові РФ вдарили по центру Вінниці 14 липня загинули 24 людини, з них троє дітей. За допомогою до лікарів з травмами звернулися понад 200 людей. Ще одна людина безвісти зникла. Близько 70 людей із пораненнями зараз перебувають у лікарнях міста. Частина з них у реанімації. Туди один раз на день дозволяють приходити рідним поранених.