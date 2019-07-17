«Бив, поки не скінчиться короб» – військові про загиблого Володимира Салітру (відео)

«Бив до останнього, поки не скінчиться короб. Ось такий був принцип у Вови. Його вбив снайпер, підступно вбив. За нього ми мстимо, дуже сильно мстимо» – військові, які стоять на позиціях поблизу окупованого Докучаєвська на Донеччині, розповіли Радіо Свобода про те, як загинув їхній побратим Володимир Салітра. У ніч з 11 на 12 липня у зоні проведення бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув 29-річний військовий Володимир Салітра. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила був на передовій із 2016 року. Поховали Володимира в рідній Волиці на Львівщині.