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05 червня 2021, Київ 21:14
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Кличко про критику Зеленського, інтриги, метро, затори і тарифи на транспорт (відео)

Кличко про критику Зеленського, інтриги, метро, затори і тарифи на транспорт (відео)
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Кличко про критику Зеленського, інтриги, метро, затори і тарифи на транспорт (відео)

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Київський міський голова Віталій Кличко вважає, що хтось хоче контролювати Київ, саме цим він пояснює масові обшуки в більшості комунальних підприємств столиці. Каже, що «не сильний у кулуарних іграх, інтригах, у «підкилимні ігри» не залажу».

Чому президент Зеленський критикує поведінку Кличка? Чи звільниться столиця від заторів і свавілля в забудові? Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст і скільки чекати метро на Троєщину? Про це, а ще про тарифи на транспорт, плани знесення «хрущівок» – в «Суботньому інтерв’ю» Віталія Кличка Радіо Свобода.

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