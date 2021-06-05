Чому президент Зеленський критикує поведінку Кличка? Чи звільниться столиця від заторів і свавілля в забудові? Коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст і скільки чекати метро на Троєщину? Про це, а ще про тарифи на транспорт, плани знесення «хрущівок» – в «Суботньому інтерв’ю» Віталія Кличка Радіо Свобода.