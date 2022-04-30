«Ми попрощалися, обійнялися і готувалися до смерті» – родина з 6 дітьми пережила окупацію Гостомеля

Родина Муляр – батько-священник, мати та 6 дітей – були змушені більшу частину часу жити в підвалі та готувати їжу для малечі на вогнищі.

Найстрашнішим моментом Марія Муляр називає ситуацію, коли в їхню квартиру увірвалися російські військові. Жінка боялася, що її саму або її доньок можуть зґвалтувати, адже вона знала інформацію про звірства окупаційних військ від сусідів. Крім того, до них доходила інформація про розстріли цілих сімей цивільних в інших районах Гостомеля.

Родина дивом змогла виїхати з міста евакуаційним автобусом. Зараз мати з дітьми живе у Хмельницькому. Вона розповіла свою історію журналістам.