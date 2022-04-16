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Гіацинти, тюльпани, нарциси – Харківський ботанічний сад працює попри російські обстріли (відео)

Гіацинти, тюльпани, нарциси – Харківський ботанічний сад працює попри російські обстріли (відео)
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Гіацинти, тюльпани, нарциси – Харківський ботанічний сад працює попри російські обстріли (відео)

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У Харківському ботанічному саду національного значення почали квітнути колекції гіацинтів, тюльпанів та нарцисів. Ботанічний сад знаходиться у зоні обстрілів. Та попри військові дії тут продовжують працювати та вивчати рослини.

Щоправда кількість науковців стала меншою. А дослідження скоротилися до спостережень за розвитком рослин.

Ботанічний сад харківського національного університету Каразіна – найстаріший в Україні. Заснований у позаминулому столітті. Тут сформована велика колекція різних видів рослин, які потребують постійної уваги.

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