Щоправда кількість науковців стала меншою. А дослідження скоротилися до спостережень за розвитком рослин.
Ботанічний сад харківського національного університету Каразіна – найстаріший в Україні. Заснований у позаминулому столітті. Тут сформована велика колекція різних видів рослин, які потребують постійної уваги.
Ботанічний сад харківського національного університету Каразіна – найстаріший в Україні. Заснований у позаминулому столітті. Тут сформована велика колекція різних видів рослин, які потребують постійної уваги.
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