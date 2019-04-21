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22 Квітень 2019, Київ 00:43
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Вибори-2019. Як військові на Донбасі обирали головнокомандувача – відео

Вибори-2019. Як військові на Донбасі обирали головнокомандувача – відео
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Українські військові добираються на спеціалізовані виборчі дільниці в Кримському Луганської області. Напередодні російські гібридні сили спробували провокувати війська, але їхні зусилля були марними. Серед тих, хто йде на вибори, – солдат із позивним «Юрист». Він служить на передових позиціях із 2015 року. Дорогою до автомобіля, який забирає військових, він обурюється, що люди забули про війну. «Йду голосувати, бо хто, як не ми», – каже «Юрист». Вранці зі всіх позицій сходяться солдати до автомобілів і їдуть на дільницю.

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