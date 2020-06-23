23 червня, у вівторок, ізраїльські військові застрелили палестинця, який, за їхніми словами, намагався наїхати машиною на офіцера на окупованому Західному березі Йордану. За словами речника поліції, офіцер зазнав легких поранень. Інцидент стався на ізраїльському військовому контрольно-пропускному пункті поблизу міста Абу-Діс, на схід від Єрусалиму. Палестинські посадовці ставлять під сумнів повідомлення поліції про смерть чоловіка. Вони ідентифікували його як 27-річного Ахмеда Ереката. (Відео Reuters).