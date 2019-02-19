У Запорожжі двоє ветеранів війни на Донбасі створили цілорічну міні-ферму – вирощують зелень на гідропоніці, а також спеціальних субстратах. Після повернення з війни запорожець Ілля Волошин пройшов бізнес-курси від Державної служби у справах війни та учасників Антитерористичної операції та разом з власним батьком започаткував власну справу, до бізнесу долучився побратим військового Ігор Ріхтер. Обидва ветерани війни на Донбасі служили у 2014–2017 роках у складі підрозділів МВС, добровольчого підрозділу «Карпатська Січ», 93-ї бригади. Розпочали свій бізнес військові з вирощування зелені цибулі, як найбільш зручного і прибуткового для вирощування виду зелені. Зараз експериментують-навчаються працювати з іншими рослинами, готуються до монтажу системи гідропоніки для полуниці. Паралельно ветерани шукають відповідне за розміром приміщення, де б могли розмістити всю свою міні-ферму, що працює вже близько 3 місяців.