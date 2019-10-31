Волонтер Єгор Шишкін подарував свій власний літак Ан-2 10-й морській авіаційній бригаді ВМС України. Єгор придбав літак, бо мріяв про це з дитинства. Придбав на аукціоні, коли рівненська компанія проводила санацію і розпродувала залишки. На літаку Ан-2 початківці відпрацьовують стрибки з парашутом, бо він має малу швидкість, як і гвинтокрил – але, на відміну від вертольота, економічний: у чотири рази менше витрачає пального на годину польоту. Ан-2 може перевезти одночасно десять осіб, а також використовуватися як транспортний або санітарний літак. Після однієї заправки може пролетіти до 7 годин. Літак старий, але «на ходу», кажуть військові. Перш ніж використовувати, його відправлять на ремонт на Вінницький завод. І лише наступного року на ньому можна буде літати повноцінно.