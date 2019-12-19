Другий рік поспіль у Запорізькій області відбувається акція «Чарівники», в рамках якої волонтери збирають до Дня Святого Миколая дарунки для дітей учасників війни на Донбасі, що залишились без батьків. Долучитися до акції могли всі охочі, зібравши дарунок для окремої дитини, що залишилась без батька. Цьогоріч у ній взяли участь не лише жителі регіону, а жителі інших областей та закордонні волонтерські організації. Особливістю акції «Чарівники» є те, що волонтери збирають дарунки і вітають зі святом не лише дітей загиблих на фронті бійців, а й тих, хто пішов з життя вже після повернення з фронту.