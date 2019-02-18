Десять виснажених хижаків – 4 леви і 6 ведмедів – із Покровського зоопарку Ігоря Падалка зараз проживають у приватному реабілітаційному центрі для хижаків у Василівці Запорізької області. Утримання і лікування звірів взяв на себе засновник центру Олександр Пилишенко. Він п'ять разів їздив забирати тварин у Покровск, проте лише три з цих поїздок були успішними. Тварини перебувають у Василівському реабілітаційному центрі тимчасово – до остаточного рішення суду у справі Ігоря Падалка.