Колись поширений європейський бізон нині рідкість, чисельність цих тварин різко скоротилася. Вчений Віталій Смоголь розповідає, що у парнокопитного немає природного ворога через його розмір і силу, а занепад був викликаний виключно діяльністю людини. Попри критичну ситуацію з популяцією, вчений наголошує, що вижити зубрам в Україні допомагають небайдужі люди. «Зубр у державі вижив виключно дякуючи окремим особистостям, які попри збитковість утримання зубра, створюючи собі великі проблеми, все таки його зберегли», – зазначає Смоголь. Нині лісники разом із вченими допомагають збільшити кількість європейських зубрів, що живуть у дикій природі, вирощуючи молодняк, а потім випускаючи його у дику природу у віці від двох до трьох років. «Ми завезли зубрів трьох генеалогічних ліній...і цей молодняк двох-трьох років будемо випускати в природу, щоб вони зустрілися з дикими зубрами, які мешкають на цій території. Таким чином буде оновлена наша субпопуляція. І я думаю, що вона відродиться і збільшиться чисельністю», – розповідає лісник Сергій Чистов. (Відео Associated Press)



