У Києві на майдані Незалежності та навколо нього 20 лютого відкрили масштабну інсталяцію «Промені Гідності». Це 107 прожекторів, які б’ють у нічне небо з тих місць, де загинули герої Небесної сотні. Відкрили цю акцію міністр культури Євген Нищук, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, представники громадських об’єднань учасників Революції гідності та керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Подібну світлову інсталяцію створювали і у першу річницю Революції гідності, віднині ж її обіцяють зробити щорічною