Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Листопад 2018, Київ 23:36
Відео

У Києві вшанували пам’ять загиблих від стрілянини в синагозі Піттсбурга (відео)

У Києві вшанували пам’ять загиблих від стрілянини в синагозі Піттсбурга (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Центрі прогресивного юдаїзму в Києві вшанували пам’ять загиблих внаслідок стрілянини у синагозі «Дерево життя», розташованій в американському місті Піттсбург. За словами головного рабина Києва та України громад прогресивного юдаїзму Олександра Духовного, нині по всьому світу відбувається шабат солідарності із родинами постраждалих. Унаслідок нападу на синагогу 27 жовтня загинули 11 людей і ще шестеро зазнали поранень. Поліція затримала 46-річного Роберта Бауерса, йому загрожує смертна кара.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG