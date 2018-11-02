У Центрі прогресивного юдаїзму в Києві вшанували пам’ять загиблих внаслідок стрілянини у синагозі «Дерево життя», розташованій в американському місті Піттсбург. За словами головного рабина Києва та України громад прогресивного юдаїзму Олександра Духовного, нині по всьому світу відбувається шабат солідарності із родинами постраждалих. Унаслідок нападу на синагогу 27 жовтня загинули 11 людей і ще шестеро зазнали поранень. Поліція затримала 46-річного Роберта Бауерса, йому загрожує смертна кара.