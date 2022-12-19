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#ВУКРАЇНІ

Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині

Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині
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Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині

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Невелике село Лошківці на Хмельниччині на початку війни прийняло понад дві сотні жителів Донбасу. Троє друзів-волонтерів вивезли свої родини, а потім сусідів, друзів, знайомих і незнайомих зі Слов'янська та Краматорська.

Місцеві безоплатно віддали їм півсотні будинків, дитячий садок, стару школу та лікарню. Цей фільм про те, як жителі Східної України оселилися на Західній, як знаходять спільну мову та ламають стереотипи.

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