Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині

Місцеві безоплатно віддали їм півсотні будинків, дитячий садок, стару школу та лікарню. Цей фільм про те, як жителі Східної України оселилися на Західній, як знаходять спільну мову та ламають стереотипи.
Випуски
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20:00, 12 грудня 2022
Вижити без води: як в Миколаєві користуються солоною водою? | #ВУкраїні
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20:00, 24 жовтня 2022
Відбудова Охтирки: чи встигнуть відремонтувати місто до настання холодів? | #ВУкраїні
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20:00, 17 жовтня 2022
Снайпер: неймовірна історія порятунку | #ВУкраїні
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20:00, 10 жовтня 2022
Зима близько: чи буде в оселях українців зимою газ? | ВУкраїні
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09:00, 04 жовтня 2022
Бізнес на війні: як виживають підприємства в окупації | #ВУКРАЇНІ
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18:00, 26 січня 2022
Зневоднений край | #ВУКРАЇНІ