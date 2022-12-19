Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині

Невелике село Лошківці на Хмельниччині на початку війни прийняло понад дві сотні жителів Донбасу. Троє друзів-волонтерів вивезли свої родини, а потім сусідів, друзів, знайомих і незнайомих зі Слов'янська та Краматорська.