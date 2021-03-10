У місті Кременець на Волині, вона збереглася до цих пір і тільки збільшилася у розмірах. І зараз це єдина на всю країну траса, де представники санних видів спорту можуть тренуватися. Спортсмени називають Кременець їхньою «колискою». Тут відточують свої навички всі українські спортсмени і проводяться не тільки державні, а й міжнародні змагання. Точніше, проводилися. Адже, за останні кілька років, стан легендарної траси істотно погіршився.
Останній притулок чемпіонів (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
Віталій Портников
Санкції проти Коломойського: деолігархізація України по-американськи
-
-
Ігор Роздобудько
Князі часів України-Русі були бородаті чи вусаті?
-
-
-
-
-
Петро Кралюк
«Українську Кубань брутально русифікували»
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ