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10 березня 2021, Київ 20:36
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Останній притулок чемпіонів (відео)

Останній притулок чемпіонів (відео)
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Останній притулок чемпіонів (відео)

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Коли санний спорт тільки зародився в Швейцарії (у другій половині XIX століття) в Україні побудували одну з перших дерев'яних санних трас в Європі.

У місті Кременець на Волині, вона збереглася до цих пір і тільки збільшилася у розмірах. І зараз це єдина на всю країну траса, де представники санних видів спорту можуть тренуватися. Спортсмени називають Кременець їхньою «колискою». Тут відточують свої навички всі українські спортсмени і проводяться не тільки державні, а й міжнародні змагання. Точніше, проводилися. Адже, за останні кілька років, стан легендарної траси істотно погіршився.

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