Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог?

Батьки, спершу, скептично поставилися до перспективи здобуття знань під обстрілами, та врешті-решт погодилися з тим, що діти навчатимуться за межами будинку, а деякі навіть повернулися з-за кордону заради української системи освіти. Навіть у містах, що розташовані майже на лінії фронту, де ракети та снаряди прилітають ледь не щодня, залишаються школи, які не зупиняють навчальний процес.