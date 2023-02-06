Батьки, спершу, скептично поставилися до перспективи здобуття знань під обстрілами, та врешті-решт погодилися з тим, що діти навчатимуться за межами будинку, а деякі навіть повернулися з-за кордону заради української системи освіти. Навіть у містах, що розташовані майже на лінії фронту, де ракети та снаряди прилітають ледь не щодня, залишаються школи, які не зупиняють навчальний процес.
Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог?
Випуски
-
21:30, 30 січня 2023
Війна за електроенергію: якою ціною світло дають в будинки? | #ВУкраїні
-
21:30, 23 січня 2023
Як працюють на війні ситуаційні центри за стандартами НАТО? | #ВУКРАЇНІ
-
21:30, 09 січня 2023
Діти розповідають про жахи окупації та повернення до життя | #ВУКРАЇНІ
-
-
20:00, 26 грудня 2022
Армія відновлення: хто, як і за що відновлює українцям житло? | #ВУКРАЇНІ
-
20:00, 19 грудня 2022
Схід і Захід разом: як живуть люди з Донбасу на Хмельниччині | #ВУКРАЇНІ