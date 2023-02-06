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#ВУКРАЇНІ

Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог?

Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог?
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Як діти навчаються в школах під час обстрілів та повітряних тривог?

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Незважаючи на постійні обстріли, багато батьків із дітьми не хочуть залишати Україну. Тому освітній процес у школах підлаштували під нові, військові реалії: школи не тільки продовжують навчання, але очікують збільшення кількості дітей у класах.

Батьки, спершу, скептично поставилися до перспективи здобуття знань під обстрілами, та врешті-решт погодилися з тим, що діти навчатимуться за межами будинку, а деякі навіть повернулися з-за кордону заради української системи освіти. Навіть у містах, що розташовані майже на лінії фронту, де ракети та снаряди прилітають ледь не щодня, залишаються школи, які не зупиняють навчальний процес.

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