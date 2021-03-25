Вона присвячена протестам проти влади Олександра Лукашенка в Білорусі, які тривають від серпня 2020 року. За словами організаторів, виставка фокусується на дослідженні солідарності, «слабких» тактик спротиву, революційної поетики, механізмів державного насильства та просторового й архітектурного вимірів протесту. Радіо Свобода відвідало відкриття виставки.