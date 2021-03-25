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25 березня 2021, Київ 19:29
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Ленін без голови і візок із гноєм. У Києві відкрили виставку сучасного білоруського мистецтва (відео)

Ленін без голови і візок із гноєм. У Києві відкрили виставку сучасного білоруського мистецтва (відео)
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Ленін без голови і візок із гноєм. У Києві відкрили виставку сучасного білоруського мистецтва (відео)

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У галереї «Мистецький арсенал» у Києві відкрили виставку сучасного мистецтва Білорусі під назвою «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив».

Вона присвячена протестам проти влади Олександра Лукашенка в Білорусі, які тривають від серпня 2020 року. За словами організаторів, виставка фокусується на дослідженні солідарності, «слабких» тактик спротиву, революційної поетики, механізмів державного насильства та просторового й архітектурного вимірів протесту. Радіо Свобода відвідало відкриття виставки.

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