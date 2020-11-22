22 листопада відбувається другий тур виборів голови Львівської ОТГ. Львів’яни і мешканці прилеглих населених пунктів обирають між двома кандидатами – чинним мером Андрієм Садовим і народним депутатом України Олегом Синюткою. На 13 годину, за даними ГМ «Опора», явка виборців була 12,5%. Чого очікують львів’яни від цих місцевих виборів? Радіо Свобода опитало виборців