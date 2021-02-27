У Чехії доволі часто подають борщ із приписом «російський». Подружжя з Кропивницького, яке вже кілька років живе в Празі, вирішило виправити це і відкрити «Борщарню», де готуватимуть справжні українські страви, в тому числі і борщ. Зробити це вирішили у розпал пандемії, однак «ковід», сподіваються, їм не завадить. Гроші на нього, в тому числі, вирішили збирати на краудфандингу, де всього за тиждень відгукнулося кілька десятків українців.
«Борщ наш!» У Празі відкриють кафе, де наливатимуть борщ і розповідатимуть, чия це страва (відео)
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