У Чехії доволі часто подають борщ із приписом «російський». Подружжя з Кропивницького, яке вже кілька років живе в Празі, вирішило виправити це і відкрити «Борщарню», де готуватимуть справжні українські страви, в тому числі і борщ. Зробити це вирішили у розпал пандемії, однак «ковід», сподіваються, їм не завадить. Гроші на нього, в тому числі, вирішили збирати на краудфандингу, де всього за тиждень відгукнулося кілька десятків українців.