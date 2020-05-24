23 травня п'ятнадцятеро професійних моделей разом із інструкторами дефілювали у затоці річки Харків. Звичний подіум моделям замінили вода та дошка з веслом. Демонстрували на показі вишиванки харківського виробника. Організатори кажуть – готували дефіле в умовах, наближених до бойових. На репетиції було усього лише 10 днів, більшість моделей ніколи не стояли на водній дошці, та й погодні умови не сприяли комфортній підготовці та тренуванням.