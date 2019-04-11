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11 Квітень 2019, Київ 23:52
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У Києві презентували документальну оперу про довічно ув’язнених жінок – відео

У Києві презентували документальну оперу про довічно ув’язнених жінок – відео
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У Києві вперше показали документальну п’єсу «Пеніта.Опера», яка є частиною соціального проекту «Довічно важливо» для привернення уваги до утримання довічно ув’язнених та неможливості перегляду їхніх вироків у суді. Твір побудований на інтерв’ю з чотирма засудженими жінками із Качанівської колонії і розповідає про їхнє життя – від дитинства і до винесення вироку. Після прем’єри у Києві «Пеніту» планують показати в Одесі, Дніпрі та Харкові, а після цього – у тій самій колонії, засуджені якої стали прототипами героїнь опери.

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