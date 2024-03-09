Повномасштабна війна Росії проти України змінила ставлення до космічної галузі у світі. Про те, як у російсько-українській війні використовуються космічні технології, про розвідку у космосі у цілях війни, протидію Росії ‒ розмова на Радіо Свобода з Любов'ю Янків-Вітковською, вченою-астрофізиком, доценткою університету «Львівська політехніка», академіком Міжнародної академії астронавтики, а також із Андрієм Колесником, експертом-аналітиком із питань космічної діяльності, колишнім радником голови Державного космічного агентства України.