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Ядерна зброя у космосі: чи здатна Росія застосувати? Розвідка, супутники та війна (відео)

Ядерна зброя у космосі: чи здатна Росія застосувати? Розвідка, супутники та війна (відео)
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Ядерна зброя у космосі: чи здатна Росія застосувати? Розвідка, супутники та війна (відео)

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Повномасштабна війна Росії проти України змінила ставлення до космічної галузі у світі. Про те, як у російсько-українській війні використовуються космічні технології, про розвідку у космосі у цілях війни, протидію Росії ‒ розмова на Радіо Свобода з Любов'ю Янків-Вітковською, вченою-астрофізиком, доценткою університету «Львівська політехніка», академіком Міжнародної академії астронавтики, а також із Андрієм Колесником, експертом-аналітиком із питань космічної діяльності, колишнім радником голови Державного космічного агентства України.

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