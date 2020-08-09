Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 серпня 2020, Київ 19:49
Відео

Лукашенко і Тихановська: як голосували кандидати у президенти Білорусі

Лукашенко і Тихановська: як голосували кандидати у президенти Білорусі
Embed
Лукашенко і Тихановська: як голосували кандидати у президенти Білорусі

No media source currently available

0:00 0:03:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

9 серпня – останній день виборів президента Білорусі. У цей день проголосувала основна частина кандидатів на посаду глави держави. Вранці це зробив чинний президент Олександр Лукашенко, а пізніше вже і його основні опоненти – представники об'єднаного штабу опозиції. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська під аплодисменти і поїхала у свій штаб. Також проголосувала Марія Колеснікова, голова виборчого штабу затриманого Віктора Бабарика, який вважався найсильнішим конкурентом Лукашенка, а зараз представниця об'єднаного штабу Тихановської. Напередодні дня голосування її затримали правоохоронці, але відпустили, мовляв, помилились. Не змогла у Мінську проголосувати Вероніка Цепкало – інша представниця об'єднаного штабу. Вона виїхала в Москву у день виборів до чоловіка та дітей. Наразі білоруська ЦВК повідомляє про рекордну явку на виборах президента Білорусі. До Мінська почали стягувати військову техніку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG