Лукашенко і Тихановська: як голосували кандидати у президенти Білорусі

9 серпня – останній день виборів президента Білорусі. У цей день проголосувала основна частина кандидатів на посаду глави держави. Вранці це зробив чинний президент Олександр Лукашенко, а пізніше вже і його основні опоненти – представники об'єднаного штабу опозиції. Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська під аплодисменти і поїхала у свій штаб. Також проголосувала Марія Колеснікова, голова виборчого штабу затриманого Віктора Бабарика, який вважався найсильнішим конкурентом Лукашенка, а зараз представниця об'єднаного штабу Тихановської. Напередодні дня голосування її затримали правоохоронці, але відпустили, мовляв, помилились. Не змогла у Мінську проголосувати Вероніка Цепкало – інша представниця об'єднаного штабу. Вона виїхала в Москву у день виборів до чоловіка та дітей. Наразі білоруська ЦВК повідомляє про рекордну явку на виборах президента Білорусі. До Мінська почали стягувати військову техніку.