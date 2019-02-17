31 березня 2019 року українці обиратимуть президента України. Свій голос за одного з кандидатів можуть віддати і кримчани. Це право закріплене за ними в Конституції України. Але як насправді? Чи можуть жителі Криму проголосувати? Як і де це зробити та що для цього потрібно? В Україні зареєструвалася рекордна кількість – 44 кандидати в президенти. За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології серед лідерів президентських перегонів в Україні – Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Ляшко та Бойко.