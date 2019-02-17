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17 Лютий 2019, Київ 08:48
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Вибори президента України. Інструкція для кримчан – відео

Вибори президента України. Інструкція для кримчан – відео
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31 березня 2019 року українці обиратимуть президента України. Свій голос за одного з кандидатів можуть віддати і кримчани. Це право закріплене за ними в Конституції України. Але як насправді? Чи можуть жителі Криму проголосувати? Як і де це зробити та що для цього потрібно? В Україні зареєструвалася рекордна кількість – 44 кандидати в президенти. За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології серед лідерів президентських перегонів в Україні – Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Ляшко та Бойко.

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