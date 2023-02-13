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#ВУКРАЇНІ

Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина?

Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина?
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Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина?

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П'ять місяців мати українського капітана Романа Карпова намагалася забрати тіло свого сина із зони бойових дій. Після деокупації регіону пошуковці двічі відправлялися на пошуки, проте без успіху.

Жінка, яка організувала цілу спецоперацію з пошуку тіла сина, не витримала і вимолила у керівництва з Міноборони можливість приєднатися до пошукової групи та разом із ними вирушити до третього рейду. Але там на неї чекало ще одне випробування – тіло сина виявилося заміновано, а під час ексгумації на розтяжці підірвалися троє саперів.

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