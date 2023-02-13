Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина?

Жінка, яка організувала цілу спецоперацію з пошуку тіла сина, не витримала і вимолила у керівництва з Міноборони можливість приєднатися до пошукової групи та разом із ними вирушити до третього рейду. Але там на неї чекало ще одне випробування – тіло сина виявилося заміновано, а під час ексгумації на розтяжці підірвалися троє саперів.