Як мати капітана ЗСУ шукала тіло свого сина?

Жінка, яка організувала цілу спецоперацію з пошуку тіла сина, не витримала і вимолила у керівництва з Міноборони можливість приєднатися до пошукової групи та разом із ними вирушити до третього рейду. Але там на неї чекало ще одне випробування – тіло сина виявилося заміновано, а під час ексгумації на розтяжці підірвалися троє саперів.
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