Російські сили продовжують завозити пропагандистську літературу до бібліотек нині окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Мовиться, що чергову партію книг завезли до бібліотек Запорізької області: більшість літератури стосується виправдання вторгнення Росії та окупації території України. Цими книгами окупанти замінюють українські книги, які під час окупації просто знищують, додають у центрі. Також про знищення українських книг розповідають вчителі і бібліотекарі у звільнених українських містах і селах. Після деокупації у багатьох бібліотеках – дефіцит книг українською мовою. Поповнювати фонди під час війни держава не має можливості. Але ж самі українці знайшли вихід, як допомогти таким бібліотекам. Подробиці – в сюжеті Юлії Жукової.