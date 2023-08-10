«Все, що хоч якось пов’язане з Україною, було знищено»: що російські сили коять з українськими книгами під час окупації (відео)
Російські сили продовжують завозити пропагандистську літературу до бібліотек нині окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Мовиться, що чергову партію книг завезли до бібліотек Запорізької області: більшість літератури стосується виправдання вторгнення Росії та окупації території України. Цими книгами окупанти замінюють українські книги, які під час окупації просто знищують, додають у центрі. Також про знищення українських книг розповідають вчителі і бібліотекарі у звільнених українських містах і селах. Після деокупації у багатьох бібліотеках – дефіцит книг українською мовою. Поповнювати фонди під час війни держава не має можливості. Але ж самі українці знайшли вихід, як допомогти таким бібліотекам. Подробиці – в сюжеті Юлії Жукової.