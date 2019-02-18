У Керчі з території давньогрецького міста Пантікапей вивезли знамениті колони. Місцеві журналісти стверджують, що конструкції впали, однак, російські музейники наполягають: самі їх демонтували. Одне відомо точно: колони вже деякий час стояли похиленими, з підпорами. Після анексії півострова російська влада проводить масштабні археологічні розкопки у Криму. Фонди музеїв півострова переповнені, тому знахідки вивозять до Росії. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України вважають – від 2014-го року російські вчені вивезли з Криму приблизно мільйон артефактів. Що цінного знайшли росіяни? Чи законно це і як Україні повернути свою спадщину – розкажуть Крим.Реалії. Росія проводить незаконні розкопки, порушує українське законодавство та Гаазьку конвенцію. Для того, щоб проводити археологічні дослідження на території України, виконавцю таких досліджень потрібно мати дозвіл Міністерства культури України. Відповідно, ці всі дослідження, які проводяться без такого дозволу, – незаконні. Виконавці таких робіт на території Криму прирівнюються до так званих «чорних археологів».