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19 Лютий 2019, Київ 09:05
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Як утримують українця в російській тюрмі? (Відео)

Як утримують українця в російській тюрмі? (Відео)
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У бранця Кремля – Олександра Кольченка – все гаразд у колонії в Челябінській області, повідомляють російські ЗМІ. До ув’язненого українця навідалися з інспекцією члени громадської наглядової комісії Челябінської області. Кольченка засудили до 10 років колонії. Він відбуває покарання у виправній колонії міста Копейськ Челябінської області. Українець оголошував голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова, але через проблеми зі здоров’ям припинив голодування. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Кольченка політв’язнем. Матері Кольченка та Сенцова зверталися до президента Петра Порошенка з проханням якнайшвидше посприяти звільнити їхніх синів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив разом з європейськими партнерами, що буде тиснути на Росію, щоби Москва дозволила українському омбудсмену Людмилі Денисовій регулярно відвідувати Кольченка, Сенцова та інших бранців Кремля.

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