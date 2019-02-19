У бранця Кремля – Олександра Кольченка – все гаразд у колонії в Челябінській області, повідомляють російські ЗМІ. До ув’язненого українця навідалися з інспекцією члени громадської наглядової комісії Челябінської області. Кольченка засудили до 10 років колонії. Він відбуває покарання у виправній колонії міста Копейськ Челябінської області. Українець оголошував голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова, але через проблеми зі здоров’ям припинив голодування. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Кольченка політв’язнем. Матері Кольченка та Сенцова зверталися до президента Петра Порошенка з проханням якнайшвидше посприяти звільнити їхніх синів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив разом з європейськими партнерами, що буде тиснути на Росію, щоби Москва дозволила українському омбудсмену Людмилі Денисовій регулярно відвідувати Кольченка, Сенцова та інших бранців Кремля.