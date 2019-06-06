Як Верховна Рада Клімкіна, Полторака та Грицака у відставку не відправила – відео

Верховна Рада 6 червня не підтримала подання на звільнення з посад міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, міністра оборони України Степана Полторака та голови СБУ Василя Грицака. У сесійній залі не набралося достатньої кількості голосів для ухвалення такого рішення. Більшість депутатів аргументують таке голосування тим, що вони спочатку чекають на подання кандидатур від президента України Володимира Зеленського на ці посади. Нагадаємо, 30 травня президент Зеленський вніс до Ради проекти постанов про звільнення міністра оборони Полторака, міністра закордонних справ Клімкіна та голови СБУ Грицака.