Кривий Ріг – промислове місто в Дніпропетровській області України. Це рідне місто українського президента Володимира Зеленського. До повномасштабного вторгнення Росії тут проживало понад 600 тисяч людей. Зараз у місті кілька разів на день лунає сигнал повітряної тривоги, воно перебуває під постійним обстрілом. До лінії фронту звідси близько 50 кілометрів.