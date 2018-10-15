Українська добровольча армія виводить бойові підрозділи з лінії розмежування – Ярош

Під час святкування Дня Захисника в Дніпрі, на заході з нагоди відзнаки бійців УДА, Дмитро Ярош повідомив про вивід бойових підрозділів Української добровольчої армії з лінії розмежування. Як зазначив командувач УДА, відтепер більше уваги буде привернуто розбудові територіальних загонів, консолідації патріотичних сил країни, а також запобіганню антиукраїнського реваншизму. Медичний батальон «Госпітальєри», що входить до складу Української добровольчої армії залишится в зоні бойових дій.