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15 Жовтень 2018, Київ 16:55
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Українська добровольча армія виводить бойові підрозділи з лінії розмежування – Ярош

Українська добровольча армія виводить бойові підрозділи з лінії розмежування – Ярош
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Під час святкування Дня Захисника в Дніпрі, на заході з нагоди відзнаки бійців УДА, Дмитро Ярош повідомив про вивід бойових підрозділів Української добровольчої армії з лінії розмежування. Як зазначив командувач УДА, відтепер більше уваги буде привернуто розбудові територіальних загонів, консолідації патріотичних сил країни, а також запобіганню антиукраїнського реваншизму. Медичний батальон «Госпітальєри», що входить до складу Української добровольчої армії залишится в зоні бойових дій.

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