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Одним пострілом можна повністю знищити ворожу техніку – військовослужбовець ЗСУ (відео)

Одним пострілом можна повністю знищити ворожу техніку – військовослужбовець ЗСУ (відео)
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Одним пострілом можна повністю знищити ворожу техніку – військовослужбовець ЗСУ (відео)

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28 січня, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, більш відомому як Яворівський полігон, відбувся завершальний етап підготовки першої групи військовослужбовців ЗС України, які будуть інструкторами з підготовки операторів протитанкових ракетних комплексів NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

Завершився курс практичними пусками.
Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.
Знайомили воїнів з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування легких протитанкових засобів, наданих міжнародними партнерами, представники тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.
Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів відбулась у найкоротші терміни. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби готувати сотні нових вправних операторів ПТРК NLAW. (Відео Міжнародний центр миротворчості та безпеки, Reuters)

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