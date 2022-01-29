Завершився курс практичними пусками.

Вогонь по мішенях вели з різних дистанцій через вікна будинку, з окопу, з бойової машини. Всі цілі були вражені.

Знайомили воїнів з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування легких протитанкових засобів, наданих міжнародними партнерами, представники тренувальної місії Великої Британії в Україні ORBITAL.

Як зазначив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, підготовка інструкторів відбулась у найкоротші терміни. Вони роз’їдуться по визначених підрозділах, аби готувати сотні нових вправних операторів ПТРК NLAW. (Відео Міжнародний центр миротворчості та безпеки, Reuters)