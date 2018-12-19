На Київщині депутати Ірпінської міської ради 19 грудня проголосували за генеральний план, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів. У коментарі Радіо Свобода народний депутат Павло Кишкар заявив, що громадського обговорення не проводилося, а зелені зони Ірпеня, відповідно до нового генплану, потрапляють під забудову. Громадська активістка Маріель Славська розповіла, що о 8-й годині ранку, коли представники громади Ірпеня прийшла до міської ради, їх не пустили в будівлю «тітушки». На місце прибула Національна поліція, яка вивела невідомих осіб із будівлі міськради. Начальник відділу містобудування та архітектури Ірпеня Михайло Сапон заявив, що інформація щодо планів міськради віддати заплаву річки Ірпінь під багатоповерхову забудову є неправдивою. Він стверджує, що територія заплави була розподілена ще у 2006–2014 роках. А голова Інвестиційної ради міста Володимир Карплюк, колишній мер і забудовник Ірпеня, який став відомим після того, як у 2013 році задекларував 67 квартир, сказав, що заплавні землі, навпаки, використовуватимуться в рекреаційних цілях.