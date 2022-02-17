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Загострення на Донбасі: школа потрапила під обстріл бойовиків (відео)

Загострення на Донбасі: школа потрапила під обстріл бойовиків (відео)
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Загострення на Донбасі: школа потрапила під обстріл бойовиків (відео)

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На тлі розмов про загострення на ранок 17 лютого російські гібридні сили на Донбасі обстріляли кілька населених пунктів вздовж лінії зіткнення, повідомили українські війські. За інформацією штабу ООС, військові зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню.

Радіо Свобода побувало у Врубівці, що на Луганщині. Селище розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення. Тут під обстріл потрапила місцева школа. Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих. Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали. Востаннє такий обстріл у Врубівці фіксували у 2017 році. Детальніше дивіться у ексклюзивному відеорепортажі Радіо Свобода.

Росія, починаючи із весни минулого року, поступово нарощує концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону. Розвідки США та Великої Британії кажуть про щонайменше 100 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені у прикордонних з Україною областях і в окупованому Криму.

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