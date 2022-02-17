Радіо Свобода побувало у Врубівці, що на Луганщині. Селище розташоване за кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення. Тут під обстріл потрапила місцева школа. Обстріл почався приблизно о 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих. Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали. Востаннє такий обстріл у Врубівці фіксували у 2017 році. Детальніше дивіться у ексклюзивному відеорепортажі Радіо Свобода.



Росія, починаючи із весни минулого року, поступово нарощує концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону. Розвідки США та Великої Британії кажуть про щонайменше 100 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені у прикордонних з Україною областях і в окупованому Криму.