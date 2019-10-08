Львів став першим містом, де глядачі побачили допрем’єрний показ українського фільму «Захар Беркут», за однойменною повістю Івана Франка. Події розгортаються у 1241 році, коли монгольська орда дійшла до українських Карпат. У головних ролях знялися американські актори Роберт Патрік (Захар Беркут), Фленаган (Тугар Вовк), Алекс МакНіколл (Максим Беркут), Роккі Маєрс (Іван Беркут), Поппі Дрейтон (Мирослава), українські актори Андрій Ісаєнко (Петро), Аліна Коваленко (Росана). Режисери фільму українець Ахтем Сеітаблаєв і американець Джон Він. Бюджет стрічки – понад 113 мільйонів гривень. Саундтреком до історичного фільму стала пісня «Перевал» у виконанні українського гурту «Океан Ельзи». Показу фільму у Львові передувала виставка «Світ Захара Беркута», на якій були представлені фотографії, зроблені під час зйомок, світлини з фільму, а також костюми. На створення фільму загалом витратили 600 знімальних годин і 1000 днів. Зйомки відбувались у Карпатах, де збудували спеціальне селище. Для фільму «Захар Бекут» створили 1000 різнманітних костюмів. 10 жовтня прем’єра фільму в Україні.