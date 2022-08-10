Новий закон про медіа в Україні – це одна з вимог Європейського союзу для прийняття України в ЄС. Сучасні правила для медіаринку в Україні розробляли останні 10 років. У 2020 році навіть спробували проголосувати його у парламенті, однак через критику і дискусії законопроєкт так і не ухвалили. У якому вигляді його хочуть проголосувати зараз і чому спілка журналістів проти – дивіться у відео.