Європейський союз на своєму саміті 23 червня надав Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС і підтвердив тим самим рекомендацію Єврокомісії від 17 червня, яка висловилась за кандидатство України і Молдови (але поки що не Грузії). Між тим Євросоюз дав Україні до грудня час для виконання низки вимог щодо реформ – в разі провалу в Києва статус кандидата можуть навіть відібрати.
Закон про медіа: чи є загроза свободі слова? (відео)
Новий закон про медіа в Україні – це одна з вимог Європейського союзу для прийняття України в ЄС. Сучасні правила для медіаринку в Україні розробляли останні 10 років. У 2020 році навіть спробували проголосувати його у парламенті, однак через критику і дискусії законопроєкт так і не ухвалили. У якому вигляді його хочуть проголосувати зараз і чому спілка журналістів проти – дивіться у відео.
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