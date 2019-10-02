2 жовтня в центрі Запоріжжя на майдані Героїв Революції відбулася акція протесту проти підписання Україною так званої «формули Штайнмаєра». На акцію зібралося декілька сотень людей із національними прапорами та плакатами «Ні капітуляції!», «Незалежність та жодних компромісів!» тощо. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську погодила текст «формули Штайнмаєра». Пояснюючи рішення, він вказав, що питання, коли будуть виведені російські війська з Донбасу, мають бути обговорені в «нормандському форматі». А вибори в ОРДЛО можливі за повного контролю Києвом неконтрольованої частини кордону з Росією.