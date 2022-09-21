В ніч на 21 вересня внаслідок ракетного обстрілу з боку військ РФ було пошкоджено гімназію у селі Григорівка Новоолександрівської ОТГ у передмісті Запоріжжя. Російська ракета влучила на подвір’я навчального закладу. В ньому пошкоджено вікна, віконні коробки, дах. Гімназія потребує капітального ремонту. В закладі навчається 169 дітей. Через близькість до зони бойових дій і загрозу обстрілів з боку військ РФ наразі навчання в гімназії проводиться в он-лайн режимі. Це вже другий навчальний заклад Новоолександрівської ОТГ, який постраждав від обстрілів військ РФ. Раніше, влітку ними було зруйновано будівлю молодшої школи у селі Юльївка цієї ж громади.