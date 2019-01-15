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15 Січень 2019, Київ 17:00
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В Одесі затримали двох активістів під час акції на підтримку полонених українських моряків – відео

В Одесі затримали двох активістів під час акції на підтримку полонених українських моряків – відео
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Активістів Тодора Пановського і Олександра Смолянинова затримали в Одесі під час акції біля генерального консульства Росії. Перший із них жбурнув банку з фарбою у паркан посольства і намагався жбурнути іншу. Другого поліція обвинувачує у перешкоджанні їхній діяльності. Акцію планували провести на підтримку військовополонених українських моряків. Поліція вирішує питання щодо притягнення обох активістів до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та злісну непокору вимозі поліцейського

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