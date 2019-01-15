Активістів Тодора Пановського і Олександра Смолянинова затримали в Одесі під час акції біля генерального консульства Росії. Перший із них жбурнув банку з фарбою у паркан посольства і намагався жбурнути іншу. Другого поліція обвинувачує у перешкоджанні їхній діяльності. Акцію планували провести на підтримку військовополонених українських моряків. Поліція вирішує питання щодо притягнення обох активістів до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та злісну непокору вимозі поліцейського
FACEBOOK КОМЕНТАРІ