Активістів Тодора Пановського і Олександра Смолянинова затримали в Одесі під час акції біля генерального консульства Росії. Перший із них жбурнув банку з фарбою у паркан посольства і намагався жбурнути іншу. Другого поліція обвинувачує у перешкоджанні їхній діяльності. Акцію планували провести на підтримку військовополонених українських моряків. Поліція вирішує питання щодо притягнення обох активістів до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство та злісну непокору вимозі поліцейського