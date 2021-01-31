У десятках міст Росії в неділю, 31 січня, відбуваються акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Не узгоджені з владою мітинги відбуваються у Москві, Владивостоку, Красноярську, Новосибірську, Іркутську, Барнаулі, Новокузнецьку, Єкатеринбургу, Челябінську, Уфі, Самарі, Пермі. Станом на 13:30 відомо про понад півтори тисячі затриманих, повідомляє правозахисна організація «ОВД-інфо». Тиждень тому в Росії теж протестували на підтримку Навального. Його заарештували на 30 діб після повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався після отруєння. (Відео Reuters)