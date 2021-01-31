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31 січня 2021, Київ 15:20
Відео

У Росії продовжують затримувати прихильників Навального (відео)

У Росії продовжують затримувати прихильників Навального (відео)
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У Росії продовжують затримувати прихильників Навального (відео)

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У десятках міст Росії в неділю, 31 січня, відбуваються акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Не узгоджені з владою мітинги відбуваються у Москві, Владивостоку, Красноярську, Новосибірську, Іркутську, Барнаулі, Новокузнецьку, Єкатеринбургу, Челябінську, Уфі, Самарі, Пермі. Станом на 13:30 відомо про понад півтори тисячі затриманих, повідомляє правозахисна організація «ОВД-інфо». Тиждень тому в Росії теж протестували на підтримку Навального. Його заарештували на 30 діб після повернення з Німеччини, де опозиціонер лікувався після отруєння. (Відео Reuters)

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