У Москві затримали 13 учасників мітингу за свободу інтернету – відео

У мітингу за свободу інтернету в російській столиці Москві взяли участь понад 15 тисяч людей, повідомляє ініціатива «Білий лічильник», учасники якої проводять незалежний підрахунок кількості учасників масових заходів. Серед 13 затриманих після мітингу є і кореспондент Радіо Свобода Андрій Кисельов, повідомляє російська служба нашого ЗМІ. Поліція Москви нарахувала шість тисяч учасників мітингу. Акції проти ізоляції російського сегменту інтернету влада узгодила у Москві, Хабаровську та Воронежі. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)