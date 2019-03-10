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10 Березень 2019, Київ 23:06
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У Москві затримали 13 учасників мітингу за свободу інтернету – відео

У Москві затримали 13 учасників мітингу за свободу інтернету – відео
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У мітингу за свободу інтернету в російській столиці Москві взяли участь понад 15 тисяч людей, повідомляє ініціатива «Білий лічильник», учасники якої проводять незалежний підрахунок кількості учасників масових заходів. Серед 13 затриманих після мітингу є і кореспондент Радіо Свобода Андрій Кисельов, повідомляє російська служба нашого ЗМІ. Поліція Москви нарахувала шість тисяч учасників мітингу. Акції проти ізоляції російського сегменту інтернету влада узгодила у Москві, Хабаровську та Воронежі. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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