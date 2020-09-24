Понад 250 учасників протестів проти інавгурації Лукашенка затримали в Білорусі

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка викликала хвилю обурення в Білорусі і нові масові маніфестації. Протести в країні не припиняються з 9 серпня, дня виборів президента. Багато громадян не згодні з офіційними результатами – за версією ЦВК, переміг Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. ОМОН, люди в напіввійськової формі без шевронів і міліція незмінно застосовують проти учасників протестів грубу силу. Затриманих, за даними потерпілих, очевидців і правозахисників, б’ють і піддають тортурам. У середу затримали понад 250 осіб. (Reuters та Білоруської редакції Радіо Свобода)