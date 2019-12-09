Країни-учасниці «нормандських» переговорів будуть сприяти взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом «всіх на всіх», заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі в «нормандському» форматі. «Було все дуже предметно. Було важливо домовитися про чіткі конкретні кроки і отримати згоду від всіх країн учасників. Українська сторона наполягала, що безпекова ситуація - найважливіше», - сказав Зеленський. «Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України: це повне всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинне розпочатись до кінця 2019 року», - заявив він. Президент заявив, що категорично проти федералізації України.