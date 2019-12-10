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10 грудня 2019, Київ 16:43
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Зеленська ініціює приєднання України до «партнерства Біарріц» за гендерну рівність – відео

Зеленська ініціює приєднання України до «партнерства Біарріц» за гендерну рівність – відео
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Дружина президента України Олена Зеленська, виступаючи на третьому Українському жіночому конгресі у Києві, виступила з ініціативою щодо приєднання України до міжнародного «партнерства Біарріц» за впровадження гендерної рівності, сформованого під час саміту Групи семи цього року у Франції. Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, у свою чергу, підтвердив намір уряду долучитися до згаданого партнерства, що він планує озвучити офіційно під час свого візиту до Парижа пізніше у грудні.

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