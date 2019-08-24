На позицію міністра фінансів претендують три людини, в тому числі – чинна міністр Оксана Маркарова, зазначив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів під час урочистого прийому в Маріїнському палаці. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на пресконференцію після призначення уряду у вересні. Також чинний президент України прокоментував як «внутрішній флешмоб» заяву Андрія Богдана про відставку. 1 серпня низка ЗМІ поширила світлину заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента «за власним бажанням з моменту бажання». Заступник голови офісу президента Руслан Рябошапка пізніше заперечив, що голова ОП Андрій Богдан подав заяву про відставку. 2 серпня Зеленський підтвердив «існування заяви на звільнення» від керівника його офісу Андрія Богдана. Водночас він повідомив, що не підписував заяву.