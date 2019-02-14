У громадській організації «Комітет виборців України» заявили, що кандидат у президенти Володимир Зеленський має оплатити як передвиборчу рекламу трансляцію нового сезону серіалу «Слуга народу-3», вихід якого анонсували на березень. Аргумент – назва серіалу збігається з назвою партії, серіал має політичний характер, а головну роль виконав кандидат у президенти. Речник із питань передвиборчої кампанії Зеленського, політтехнолог Дмитро Разумков у відповідь заявив, що це – спроба вплинути на виборчий процес. А ведучий телеканалу «1+1» Олександр Дубінський звинуватив КВУ, депутата БПП, адміністрацію президента і регуляторні органи в організації «схеми» недопущення серіалу «Слуга народу-3» до ефіру. У «Комітеті виборців України» назвали це провокацією і черговим «фейком».