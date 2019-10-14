Зеленський на Донбасі привітав українських військових із Днем захисника України – відео

Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію зіткнення в зоні ООС на Донбасі та привітав українських військових із Днем захисника України. Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героя України, заступника командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Андрія Кизила, поклавши квіти до пам’ятника захисникам Авдіївки у Донецькій області з портретом загиблого воїна. Також президент України вручив державні нагороди військовослужбовцям з нагоди Дня захисника України та присвоїв почесне найменування «імені князя Романа Великого» 14-й окремій механізованій бригаді та почесне найменування «Херсон» – 11-й окремій бригаді армійської авіації, повідомляє Офіс президента.