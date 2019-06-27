Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін не говорив із ним про відповідь на ноту Росії щодо полонених моряків. У свою чергу, очільник українського МЗС заявив, що у Міністерства закордонних справ України були повноваження без узгодження із президентом скеровувати відповідь на ноту Росії щодо суду над українськими військовополоненими моряками. Текст звернення Павло Клімкін згодом оприлюднив на своїй сторінці Facebook. 26 червня Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків заявило, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків. (Відео спільного проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время»)