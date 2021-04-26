Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, а також на пресконференції під час візиту до Чорнобиля. Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, в якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».Президент Росії Володимир Путін у відповідь заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час. (Відео Офісу президента)

