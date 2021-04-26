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26 квітня 2021, Київ 17:58
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Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)

Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)
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Зеленський про зустріч із Путіним: неважливе місце, важливий зміст, а де – це вже деталі (відео)

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього неважливо, де саме відбудеться його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а важливий її зміст.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Financial Times, а також на пресконференції під час візиту до Чорнобиля. Президент України Володимир Зеленський 20 квітня оприлюднив у соціальних мережах відеоролик, в якому запропонував російському лідерові Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де триває війна».Президент Росії Володимир Путін у відповідь заявив про готовність у Москві обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час. (Відео Офісу президента)

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